Mauricio de Sousa Produções apresentou, neste sábado (5), durante a CCXP Worlds, primeira cena de “Turma da Mônica – Lições”, continuação de "Turma da Mônica - Laços" que deverá ser lançada no próximo ano.

O filme repete a mesma equipe do primeiro, com Daniel Rezende na direção. O roteiro de "Lições" é baseado na graphic novel de mesmo nome da dupla mineira Lu e Vitor Cafaggi.

Na cena que foi divulgada, Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) estão em apuros. Depois de se esquecerem de fazer o dever de casa, decidem fugir da escola, mas algo sai errado.

A fuga da turminha foi rodada no Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Além dos atores-mirins também seguem no elenco Monica Iozzi, como Dona Luísa, mãe da Mônica, e Paulo Vilhena, vivendo Seu Cebola, o pai do Cebolinha.

O filme conta ainda com as participações de Malu Mader, como a professora de Mônica, e Isabelle Drummond, interpretando a jovem Tina.