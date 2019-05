Com selo próprio para mangás, a Mauricio de Sousa Produções revela que o trabalho dá início a nova leva de histórias da Turma da Mônica: Geração 12. O público pode esperar uma safra de novos personagens, como foi anunciado na última quarta-feira (29). No entanto, a empresa não deu mais detalhes sobre o conteúdo das HQ's ou quando elas devem chegar às bancas.



"Estamos preparando uma nova família de personagens! Ela estará nas bancas pela editora Panini. Vem aí a Turma da Mônica: Geração 12! Ficou curioso? Em breve teremos novidades!", diz publicação no perfil oficial da Mauricio de Sousa Produções.



O novo selo, anunciado nesta quinta-feira (30), se chama Mangá MSP e traz o cãozinho Bidu, do Franjinha, na capa. Os traços do personagem são dos famosos desenhos orientais.