O ator e músico Mauricio Mattar, de 55 anos, deu entrada no Hospital Estadual de Bauru (SP), na madrugada desta segunda-feira (16), após sofrer um infarto. Conforme o site G1, o artista foi transferido ainda nesta manhã para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Coronariana do Hospital das Clínicas de Botucatu, da Faculdade de Medicina da Unesp, onde deve passar por um cateterismo.



Ainda segundo o hospital, o ator deu entrada por volta das 3h30 após passar mal. O estado de saúde dele é considerado estável.



O ator trabalha atualmente na TV Record, sendo que sua última novela foi a "Topíssima" O ator trabalha atualmente na TV Record, sendo que sua última novela foi a "Topíssima"

"O Hospital Estadual de Bauru (HEB) informa que o ator Maurício Mattar Kirk de Souza, 55, deu entrada na UTI da unidade às 3h27 de 16/12/2019, por infarto, vindo da UPA Geisel. Ele foi avaliado pela equipe e está estável. Na manhã desta segunda, 16, o paciente, que está consciente e estável, será transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu da Faculdade de Medicina da Unesp para tratamento cardiológico", disse o hospital em nota.

A assessoria do ator informou que Mattar foi para Bauru para cumprir uma agenda e durante e período que estava na cidade começou a se sentir mal e procurou atendimento médico. A equipe médica fez alguns exames e descobriu que o músico estava sofrendo um infarto. O quadro clínico do ator segue estável.



Carreira

A primeira aparição de Mattar na TV brasileira foi na novela Vereda Tropical, da rede Globo, no ano de 1984, porém, o sucesso mesmo veio no ano seguinte, quando o ator participou do sucesso "Roque Santeiro". A partir daí, ele passou mais de duas décadas presente em grandes novelas globais, entre elas: Rainha da Sucata, Pedra sobre Pedra, Porto dos Milagres, entre outras.

A relação de Maurício Mattar com a rede Globo chegou ao fim e, desde 2013, ele atua pela Record. Sua última novela foi "Topíssima", que chegou ao fim no último dia 9 de dezembro. Já a carreira musical do artista teve início em 1994, sendo que, desde então, já foram lançados nove discos e um DVD.

Homenagens

Em sua mais recente postagem no Instagram, muitos fãs deixaram mensagens de carinho e desejaram melhoras ao artista.



*Com Maiara Brito, sob supervisão de Cassia Eponine.