A banda britânica McFly anunciou nesta terça-feira (5) que fará sete shows no Brasil em março de 2020. No roteiro, estão a Arena Sabiazinho, em Uberlândia, no dia 19, e o Km de Vantagens Hall, em Belo Horizonte, no dia 21.

A pré-venda dos ingressos teve início nesta terça-feira (5) para algumas praças e a venda para o público geral começa na sexta-feira (8). Além das cidades mineiras, a banda também irá tocar no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto (SP), São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

O grupo anunciou o retorno aos palcos em setembro deste ano e vem apresentando aos fãs músicas que foram gravadas ao longo dos últimos nove anos, mas que não haviam sido lançadas, como “Red” e "Touch the Rain". Essas canções compõem o álbum "The Lost Songs".

Veja informações sobre os shows em Minas:

Uberlândia: dia 19 de março (quinta-feira), na Arena Sabiazinho (av. Anselmo Alves dos Santos, 3415). Ingressos de R$ 150 a R$ 500 no site Ingresso Rápido

Belo Horizonte: dia 21 de março (sábado), no Km de Vantagens Hall BH (av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi). Ingressos de R$ 150 a R$ 590 no site Tickets for Fun

​Relembre "Love Is Easy", maior sucesso da carreira da banda pop britânica: