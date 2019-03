Desde os primeiros momentos após o anúncio da gravidez, Meghan Markle teria usado 75 looks diferentes, de acordo com levantamento feito pelo site britânico Page Six.



Segundo estimativas realizadas pelo portal, a duquesa de Sussex gastou R$ 2,3 milhões em vestimentas específicas para as mudanças proporcionadas pela gestação. As grifes mais usadas por Meghan foram Givenchy, Valentino e H&M.



O vestido mais caro usado custou US$ 13,2 mil ou aproximadamente R$ 50 mil. Trata-se de uma roupa de Oscar de La Renta, usada durante evento em outubro de 2018. A roupa mais barata foi um suéter de US$ 35. O casaco da H&M acabou em menos de 24h no eBay por causa da grande procura.



O site Page Six também calcula que a mudança no guarda-roupa de Meghan Markle custou mais caro, mais precisamente seis vezes mais, do que o de Kate Middleton na última gravidez. O primeiro bebê real da duquesa e do duque de Sussex pode nascer entre o fim de março e o começo de abril.