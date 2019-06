Escolhido como o melhor curta-metragem brasleiro de todos os tempos, em recente votação feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, o filme "Ilha das Flores" (1989) é o destaque do 2º Circuito Cinematográfico de Periferia, que será lançado hoje, às 19h, na sede da ONG Contato.

Também serão exibidos os filmes "Aquarius", de Kleber Mendonça Filho, e "Abdução", de Marcelo Lin, morador do Aglomerado da Serra.

O Circuito Cinematográfico de Periferia busca criar um espaço de circulação de bens culturais audiovisuais para jovens de periferia da cidade e região metropolitana, proporcionado a convivência criativa entre jovens artistas, coletivos, entidades sócio-culturais e profissionais reconhecidos no mercado do cinema brasileiro. Pretende também fortalecer a articulação de uma rede de produtores criativos de periferia, no campo do audiovisual, capazes de impulsionar novas dinâmicas e processos organizacionais para o mercado independente, gerando inclusão social e combate as desigualdades socioeconômicas.

Neste ano, haverá a exibição de 27 filmes de realizadores independentes mineiros e nacionais, a realização de um seminário voltado à reflexão sobre o mercado do audiovisual para realizadores de periferia, e um conjunto de dez oficinas de capacitação profissional para jovens das comunidades.

Todas as atividades serão desenvolvidas, em Belo Horizonte e região metropolitana, nas sedes de entidades parceiras localizadas no Alto Vera Cruz, Barreiro, Venda Nova, Aglomerado da Serra, Barragem Santa Lúcia, Lagoinha, Comunidade dos Arturos em Contagem e em Nova Lima. Em cada comunidade de periferia da cidade serão realizadas exibições de filmes, oficinas e intervenções culturais.

Também será lançada campanha de sustentabilidade ambiental para a cidade de Belo Horizonte, articulando uma rede de solidariedade urbana envolvendo coletivos, ONG`s, centros culturais e escolas públicas, que culmina com o plantio de mudas de árvores nas oito regiões em que as ações serão desenvolvidas.

Serviço:

Lançamento do Circuito Cinematográfico de Periferia - Quarta, às 19h, na sede da Contato (Rua Pouso Alto, 175 - Serra).