As mais de 945 milhões de visualizações no YouTube são apenas uma das provas do sucesso estrondoso da banda carioca Melim. Com um pop “good vibes”, os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela desembarcam neste sábado (19) em Belo Horizonte para uma apresentação no KM de Vantagens Hall.

No repertório do show, o grupo apresenta hits como “Meu Abrigo”, “Ouvi Dizer” e “Gelo”, single mais recente da banda. Além dos sucessos, promete também apresentar versões de canções de artistas que o trio admira.

“Todos os shows acabam sendo diferentes, pois estamos sempre respirando novos ares, influências e vivências”, dizem os irmãos, fazendo mistério quanto às releituras que devem mostrar na capital.

A setlist é um mistério para o público, e os próximos passos do trio também. Os irmãos não dão detalhes sobre o futuro, mas garantem músicas novas ainda este ano e prometem um segundo álbum para o início de 2020. O primeiro, Melim, foi lançado em 2018.



Carreira

Apesar de terem alcançado projeção nacional apenas em 2016, quando participaram do programa “Superstar”, da Rede Globo, os irmãos Melim sempre estiveram em contato com a música.

“Cantar e tocar era um hobby na nossa infância. Em algum ponto da adolescência o sentimento foi amadurecendo e bateu uma vontade de abrir mão de tudo para viver escrevendo canções, fazendo shows e levando mensagens bonitas para as pessoas”, contam.

A música em família, porém, não veio de cara. Os irmãos seguiam carreira solo antes de montarem a banda. “Sempre nos apoiamos muito e naturalmente a gente foi se encontrando enquanto banda. Decidimos seguir juntos”, afirmam.

E se a decisão de criar o trio foi certeira para a carreira do Melim – os irmãos chegam a fazer 25 shows por mês e têm canções gravadas por nomes como Ivete Sangalo e Jorge & Mateus– a companhia da família também facilita.

“Sempre nos demos bem e como banda temos um propósito muito alinhado. É preciso sempre manter o respeito e cuidado com o outro, porque a gente passa muito tempo juntos: em casa, na estrada, nos rolês. Mas o bom de trabalhar em família é que sempre que a gente viaja, a gente se sente em casa”.



Serviço:

Melim se apresenta neste sábado, às 18h, no KM de Vantagens Hall (av. Senhora do Carmo, 230 – São Pedro).

Os ingressos custam entre R$ 60 e R$ 140