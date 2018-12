Estão abertas as inscrições para as oficinas de férias oferecidas pelo Memorial Vale. Vai ter de tudo um pouco: aulas de bateria, shantala, fuxico, criação de esculturas e adesivos e até de memes.

Além das oficinas, o Memorial incrementou as opções de visitação permanente para provocar aprendizado, descoberta, encantamento e aproximação com as exposições. Uma das experiências é a ação “Geografia da Memória” (foto). Nela, os visitantes são convidados a deixar comentários, em post-its sobre as cidades.

Toda a programação é gratuita. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo (31) 3343-7317.

