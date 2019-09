O músico e produtor cultural Dudu Nicácio uniu o gosto pela realização de festivais à própria paternidade ao conceber um evento voltado para as crianças em dois parques de Belo Horizonte. O “Festival Meninada” começa neste domingo, com atrações gratuitas.



A partir de 10h, o público poderá comparecer a shows, contação de histórias, cortejos, oficinas e atividades lúdicas no parque do bairro Cidade Nova.



“Desde que minha filha nasceu, estou muito voltado para esse mundo do lúdico, do resgate das brincadeiras”, conta Dudu Nicácio, que virou pai em 2013, mesmo ano em que criou o bloco Fera Neném com a mulher. Desde então, saem com uma programação voltada às ruas no sábado pré-Carnaval.



O bloco se apresentará junto com o Mindinho Bateria Mirim, formada por crianças, no cortejo de abertura do segundo dia de programação do Meninada, em 28 de setembro, no Parque Municipal. “É um lugar em que eu vou bastante com meus filhos, que proporciona uma vivência gostosa, artística e de compartilhamento, que é um dos objetivos deste festival”, explica, o artista, que tem experiência na realização do festival de samba “Do Morro ao Asfalto” e o “Choro Livre”, de chorinho.



“Também queremos dar visibilidade e valorizar a cena autoral da cidade, de artistas que fazem música pra criança e que estão aqui, já que BH tem uma cena infantil impressionante, desde figuras grandes como Pato Fu e Saulo Sabino a nomes como Sílvia Negrão e Armatrux”, diz Nicácio.



Os dois últimos nomes juntam-se a artistas como Pé de Sonho e Serelepe no rol de 17 atrações selecionadas dentre os mais de 100 artistas que se inscreveram para o Festival Meninada, em um chamamento público realizado em julho.



Dudu Nicácio destaca a vontade de fortalecer a cena musical infantil, que considera muito importante na própria infância, citando artistas como Saltimbancos e Balão Mágico.



O Meninada chega como ótima pedida para os pais que querem proporcionar uma opção fora das telas de TV, tablets e celulares aos filhos. Relação que ele tenta aprimorar na família. “É um processo de reeducação, de sair da área de conforto, deixar a criança ativa, correndo, vendo gente, percebendo outros sons e outros cheiros”.



PROGRAMAÇÃO



15/09 - DOMINGO (PARQUE DO CIDADE NOVA) CORTEJO E SHOWS

10h – Palhaço Popó e Trupe Circo

11h – Sílvia Negrão no Musical Rabiola Ola Catibiribola

12h - DJ Pelucinha (Ana Laura - Disco de Pelúcia)

12:30h – Histórias com Casa de Lua (O Bonequinho Doce)

13:30h - DJ Pelucinha (Ana Laura - Disco de Pelúcia)

14h –Serelepe – Brinquedorias

OFICINAS

10h – Companhia Insensata (Quintais)

12h - Eda Costa (Encontro com o Precioso Abayomi)

13h – Quintalzim (Brincadeiras de Lá e de Cá)



28/09 – SÁBADO (PARQUE MUNICIPAL)

CORTEJO E SHOWS

11:30h – Bloco Fera Neném e Mindinho Bateria Mirim

12:30h – Pé de Sonho

13:30h - DJ Anônimo (Samberçário Groove)

14h – Tricolina com o espetáculo “Mais que Trem”

15:30h - DJ Anônimo (Samberçário Groove)

16h – Armatrux - A Banda

OFICINAS

12h – Leo Ladeira (BrinQdos ao Leo)

13h - Nana Leme (Vivências com a Natureza)

15h – Sandro Medeiros (Boi do Além)