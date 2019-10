Às quartas usamos rosa - e às quintas também! Pelo menos é isso que acontece hoje, na data em que os fãs do filme "Meninas Malvadas" celebram a produção. A comemoração, que acontece sempre no dia 3 de outubro, é inspirada em uma das cenas mais lembradas do filme: a primeira vez que Cady Heron, personagem interpretada por Lindsay Lohan, conversa com Aaron Samuels (Jonathan Bennett).

O dia é tão importante para os fãs da produção, que tem direção de Tina Fey e nomes como Amanda Seyfried e Rachel McAdams no elenco, que a hashtag é um dos temas mais comentados durante todo dia no Twitter.

⚡️ Hoje é dia 3 de outubro! Busque uma peça de roupa rosa e celebre o #MeanGirlsDay https://t.co/2efGnVTaff — Twitter Moments Brasil (@MomentsBrasil) October 3, 2019

Para a comemoração ficar ainda mais completa, a Rede Globo também entra na onda do dia e exibe o clássico adolescente na sessão da tarde.

Trama

Um dos filmes mais referenciados pelos adolescentes dos anos 2000, agora adultos, Meninas Malvadas acompanha a história da estudante Cady Heron, que retorna aos Estados Unidos com os pais, depois de anos morando na África, e se matricula pela primeira vez em uma escola. Logo nos primeiros dias, a jovem percebe como a língua venenosa de suas novas amigas pode prejudicar sua vida. A paixão por Aaron Samuels, ex-namorado de Regina George (líder das garotas "malvadas" da escola), também movimenta a nova fase da vida de Heron.

Influência

Sem nunca deixar os holofotes ou os corações dos fãs, o filme ganhou ainda mais força recentemente, quando foi um dos temas do clipe de “thank u, next”, da cantora norte-americana Ariana Grande. Na produção, a artista fez referência a outros filmes clássicos da época, como “As Apimentadas” e “De Repente 30”.