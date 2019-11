Não há dúvidas de que a Mercedes-Benz fabrica automóveis de luxo desde a época do guaraná de rolha. No segmento de utilitários-esportivos (SUV), foi pioneira com o Classe M, que fazia o Grand Cherokee parecer um Lada Niva com quatro portas. Mas fato é que surgiram concorrentes ainda mais garbosos no ramo dos jipes de luxo, como as aristocratas Bentley e Rolls-Royce, que eclipsaram o brilho da estrela de três pontas.



E para conseguir competir com as limusines 4x4 da realeza britânica a Mercedes convocou a divisão Maybach, responsável pelo máximo luxo da marca para dar um banho de loja no grandalhão GLS, que por natureza é um modelo exageradamente sofisticado. Mas não tanto quanto o GLS 600 Maybach, carro capaz de levar seu seleto proprietário de um cassino em Mônaco até a Sibéria, sem se preocupar com as condições da estrada.



O jipão foi apresentado na mostra chinesa de Guangzhou, de olho no bilionário mercado mandarim, onde há clientes para todo tipo de carro. Ao contrário do que acontece com o Classe S, que conta com chassi estendido em suas versões Maybach, no caso do GLS não houve ajuste no entre-eixos, que se manteve com os já enormes 3,14 metros.



Visto por fora, ele se destaca pelas imensas rodas aro 22 (com opção de aro 23) e pela pintura saia e blusa, convencional nos Maybach. Grades e para-choques também receberam molduras exclusivas para evidenciar que não se trata de um mero Mercedes GLS.



Gostoso é o recheio

Mas é por dentro que o modelo dá seu show. Seu interior é totalmente revestido em couro, com apliques de madeira e alumínio. Para o chofer, há um imenso quadro de instrumentos digital que se integra ao módulo multimídia. Falar que ele tem refrigeração individual é praticamente chover no molhado, assim como a ampla oferta de assistentes de condução, com frenagem automática, controle de cruzeiro adaptativo, detector de pedestres e tudo mais que abarca as Merças mais sofisticadas.



Se isso ainda não deixou seu queixo caído, o melhor está no banco de trás. Melhor, nas poltronas traseiras. Originalmente o GLS é um SUV de sete lugares, mas nesse caso, os bancos foram removidos para instalação de duas poltronas individuais que reclinam totalmente.



Quem viaja atrás ainda conta com refrigerador para bebidas e compartimento que acomoda duas charmosas taças de metal – que acompanham o pacote do carrão. Além disso, ainda há sistema de entretenimento individual, mesinha e tudo mais que o patrão necessite.



Motor

Bom, todo mundo sabe que um jipão desses precisa de um motor potente. Ele utiliza uma unidade V8 biturbo 4.0 de 550 cv e 74,5 mkgf de torque.

O motor ainda conta com suporte de módulo elétrico EQ Boost, que oferece mais 22 cv e 25,5 mkgf. Força mais que necessária para suas quase três toneladas. Mas o que mais impressiona é que ele é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos e atingir máxima de 250 km/h.