Os cinemas de Belo Horizonte receberam sinal verde para reabrirem as portas nesse final de semana, após cinco meses fechados, mas apenas uma rede conseguiu se organizar para o retorno imediato.

A Cineart voltou neste sábado (3) com as atividades em todos os complexos que possui na capital mineira: nos shoppings Boulevard, Cidade, Del Rey, Minas e Via. Outras redes importantes, como Cinemark e Cinépolis, não retomaram as atividades ainda.

Estão sendo exibidos poucos títulos, em horários mais espaçados. Entre eles estão "Velozes e Furiosos 9", "Invocação do Mal 3" e as animações "Os Croods 2 - Uma Nova Era" e "Spirit - Indomável".

As salas estão funcionando com os protocolos sanitários exigidos pela PBH, como obrigatoridade do uso de máscara, distanciamento entre os assentos, disponibilização de álcool em gel, higienização das salas após cada sessão, além da ocupação de apenas 50%.

A expectativa é a de que outros complexos retornem às atividades com a estreia, nesta quinta-feira (8), do blockbuster "Viúva Negra", primeiro filme solo com a personagem da Marvel interpretada por Scarlet Johansson.