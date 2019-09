Consideradas duas das principais bandas de Christian metal ou “white metal” – termos utilizados para rotular grupos de heavy metal que têm suas letras ou seus princípios baseados no Cristianismo – do mundo, Stryper e Narnia vão se apresentar nesta terça-feira (17) em Belo Horizonte. O show acontece no Mister Rock, no Prado, a partir das 18h30. (Confira os detalhes abaixo)

Atualmente formado por Michael Sweet (vocais, guitarra e piano), Oz Fox (guitarra e backing vocals), Perry Richardson (baixo) e Robert Sweet (bateria), o Stryper está em promoção de seu 12° álbum de estúdio, intitulado “God Damn Evil” (2018).

No repertório dos norte-americanos estão músicas do mais recente trabalho e de clássicos discos dos anos 80, como “To Hell with the Devil” (1986). Trata-se do show principal da noite desta terça.

Já os suecos do Narnia estão em turnê de divulgação do recém-lançado "From Darkness to Light" (2019), oitavo full-length de sua discografia. A formação atual conta com Christian Liljegren (vocais), CJ Grimmark (guitarra e vocais), Jonatan Samuelsson (baixo), Andreas Johansson (bateria) e Martin Härenstam (teclados).

A noite de Christian metal contaria ainda com o Tourniquet, mas a vinda do grupo norte-americano acabou sendo cancelada.

Confira os detalhes dos shows do Narnia e do Stryper

Local: Mister Rock (Av. Tereza Cristina, 295, Prado)

Horários: 18h30 (abertura dos portões) / 19h30 (início das apresentações)

Preços dos ingressos: de R$ 130 a R$ 400

Vendas: https://ticketbrasil.com.br/show/6879-stryper-belohorizonte-mg/ingressos/