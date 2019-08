Ainda não há a confirmação oficial da realização do show do Metallica em abril de 2020 em Belo Horizonte, mas o público roqueiro da capital mineira já pode se encher de esperanças. A banda publicou em sua conta do Instagram, nesta sexta-feira (9), o anúncio da turnê pela América do Sul em 2020. No último dia 3, o jornalista José Norberto Flesch afirmou que a banda americana se apresentará no Mineirão no dia 27 de abril.

Veja a postagem do Metallica, que recebeu mais de 90 mil curtidas em quatro horas:

Se a previsão de Flesch se concretizar, o Metallica vai tocar também em estádios de Porto Alegre (21), Curitiba (23) e São Paulo (25).