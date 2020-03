Aquilo que já era esperado, agora é oficial. O Metallica adiou para dezembro deste ano as apresentações que faria em abril no Brasil. Um trecho da nota publicada no site e nas redes oficiais do grupo nesta segunda-feira (23), porém, destaca quem nem todas as sedes dos shows programados, incluindo o Mineirão, em concerto inicialmente marcado para o dia 27 do próximo mês, serão mantidas nesta turnê.

“Os shows sul-americanos, originalmente planejados para abril, estão em processo de mudança para dezembro. O Greta Van Fleet estará a bordo para fazer esse giro com a gente, e estaremos percorrendo cada cidade, mas alguns locais deverão ser alterados”, diz parte da nota.

“Voltaremos ainda esta semana com as novas datas e detalhes sobre ingressos, locais e tudo o que você precisa saber para ajudá-los a se planejar”, continua.

O grupo norte-americano também fez questão de dizer às pessoas para tomarem todo cuidado possível e que fiquem em casa durante a pandemia do coronavírus.

“É um momento muito diferente, e sair de casa agora significa literalmente tomar sua vida em suas mãos. Infelizmente, nesses tempos surreais, isso significa que temos que ficar longe um do outro antes de pensarmos nas reuniões da família ‘Tallica’ ao redor do mundo”, diz outro trecho da nota.

UPDATE FROM THE BUNKER: We’re all putting safety first, self-isolating and socially distancing, but not forever! Read on for updates regarding South America and summer festival tour dates. https://t.co/V6Vhh7NNxo — Metallica (@Metallica) March 23, 2020

O último trabalho de estúdio do quarteto de heavy/thrash metal é Hardwired... to Self-Destruct, de 2016.