Após dificuldade registrada na terça-feira (20) durante pré-venda de ingressos para Metallica no Brasil, usuários da Eventim - empresa responsável pela comercialização online das entradas - voltam a reclamar, na manhã desta quinta-feira (22), que os novos ingressos de meia-entrada não ficaram acessíveis.



Na terça-feira, a empresa informou ao Hoje em Dia que os novos tickets estariam disponíveis, de acordo com a lei vigente, no período de venda para público geral, respeitando a cota de ingressos disponibilizada para ele.



No entanto, com o início da venda para esse público às 10h desta quinta-feira (22), via internet, usuários reclamaram que não havia nenhum ticket para essa modalidade.



Além da venda via internet, às 12h desta quinta iniciará a venda para o público geral na bilheteria oficial, no Estádio Mineirão. Em seguida, a partir do dia 24 deste mês, a Loja Eventim, no Shopping 5ª Avenida, no Funcionários, região Centro-Sul da capital, também comercializará o produto.



A Eventim foi procurada para comentar o caso, mas ainda não recebemos o retorno.

