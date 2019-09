Em cartaz com a comédia O amor dá trabalho, que promete ser mais um sucesso de bilheteria nos cinemas, o ator Leandro Hassum afirma que o povo brasileiro precisa rir. Atualmente, ele mora nos Estados Unidos, mas ressalta que isso é uma experiência e não uma mudança definitiva. “Eu moro lá e cá. Meu público está no Brasil. Eu não penso em trocar isso aqui para fazer filme em Hollywood, para abandonar o país. Eu vivo no Brasil, eu sou brasileiro, quero que o Brasil dê certo pra caramba”.

O comediante pede que o público encare essa fase como um laboratório que os artistas fazem e diz ser muito grato por poder viver este momento, depois de “terralado tanto na carreira”. Ele lembra que esse dia a dia no exterior vai ser usado em cena, com muitas piadas.

Leandro Hassum concedeu entrevista à jornalista Roseann Kennedy, no programa Impressões, que vai ao ar na TV Brasil, nesta terça-feira (3), às 23h. Ele fala sobre o enredo do filme, da estreia de seu programa de entrevistas Tá Pago, no canal TNT, e dos projetos para 2020. Também reflete sobre o amor, a comédia e a vida.

Sobre seus filmes, deixa claro que os enredos são focados nas famílias, para permitir o humor por identificação e sem constrangimentos. Revela que isso é uma escolha pessoal e comercial. “Porque quando vai a sogra, o sogro, a mamãe, o papai, a criança, a vovó. São seis, sete ingressos. Eu trabalho na comédia popular, eu trabalho o humor que você pode levar seu filho tranquilamente, junto com a sua mãe, e ninguém vai sair constrangido do cinema. Vai ter piada pra todo mundo”, explica.

Ao comparar seu filme atual com a própria vida, observa: “o amor dá trabalho. Eu vou fazer 22 anos de casado. Você reconquistar sua mulher todo dia é prazeroso, mas é um trabalho, né? Manter um casamento é igual manter um empresa de sucesso. Você tem que estar vigilante todo dia. Não é porque sua empresa já é um sucesso, que vai deixar correr solto”.

Leandro Hassum também confessa ser um romântico. “Eu sou super apaixonado pela minha mulher. Ela foi o maior presente que a vida poderia me dar. Eu sou completamente louco por ela e só sou o homem que sou graças à mulher que tenho”, conclui.

O programa será reprisado no domingo (8), às 23h30, na TV Brasil.