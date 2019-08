Miley Cyrus lançou na madrugada desta sexta-feira (16), a canção Slide Away.



A música deixa claro que é uma obra que fala sobre 'términos': "Acho que vou sentir falta dessas luzes do porto, mas é hora de deixar partir", diz um trecho.



Nesta semana, Liam Hemsworht se manifestou nas redes sociais e desmentiu qualquer boato relacionado à separação do casal. Além disso, o ator desejou felicidade e saúde à ex-mulher.



Miley lançou, em maio, o álbum She Is Coming, o primeiro de uma trilogia. A cantora e o ex-marido se conheceram em 2010, enquanto gravavam o filme A Última Música.



Confira o áudio que foi publicado no canal da cantora no YouTube:

