Millie Bobby Brown e Romeo Beckham estariam vivendo um romance, de acordo com informações do jornal The Sun. Atualmente, a atriz, de 15 anos, está filmando cenas de Godzilla X King Kong, na Austrália.



Romeo, de 16, é filho de Victoria Beckham, ex-integrante do grupo Spice Girls, e do jogador inglês David Beckham. Segundo o periódico, o jovem casal teria se conhecido durante a comemoração do 70º aniversário da Unicef, em 2016, quando a organização homenageou o pai do garoto.



No ano passado, a atriz terminou o namoro com Jacob Satorius e anunciou o rompimento por meio das redes sociais. "A decisão entre Jacob e eu foi completamente mútua. Ambos estamos felizes e continuamos amigos", disse ela em uma série de stories no Instagram.



Millie é uma das maiores estrelas em ascensão em Hollywood, graças ao papel de destaque na série Stranger Things, da Netflix. A terceira temporada deve ir ao ar no dia 4 de julho. Eleven, a jovem com habilidades psicocinéticas, deve avançar o romance com Mike. De acordo com o site TMZ, Millie receberá um cachê de US$ 350 mil por episódio da sequência de Stranger Things.

Leia mais:

Millie Bobby Brown se afasta das redes sociais para se dedicar ao próximo filme