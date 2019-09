Min é uma garota com deficiência auditiva que domina a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e que, ao fazer amizade com um gato e um elefante – cada qual com seu próprio idioma –, estabelece um canal de comunicação para que todos se entendam.



A primeira animação que une língua portuguesa e Libras terá seus três episódios exibidos amanhã à tarde, no Museu das Minas e do Metal. O evento celebra o Dia Nacional do Surdo, instituído em 2008.



Criação do animador catarinense Paulo Henrique Rodrigues, o projeto atende uma demanda observada a partir de experiências próprias, como a impossibilidade de se comunicar com uma convidada surda num casamento em que esteve, em 2017, e o relato da coordenadora pedagógica do projeto.



“Ela estava em um ônibus e um passageiro surdo passava pedindo para os demais um carregador de celular. Era ignorado ou as pessoas respondiam falando mais alto, mostrando total despreparo nosso para nos comunicar com uma população de 10 milhões de pessoas no Brasil”, destaca Rodrigues. “Daí pensamos de que forma poderíamos contribuir para essa inclusão, e concluímos que educar as crianças seria mais efetivo, já que elas têm uma maleabilidade linguística maior que os adultos”, conta o diretor e idealizador do projeto.



O desenho é voltado para alfabetização de crianças de 3 a 6 anos, mas também atende a crianças com mais idade, diz ele.



Produção



Já há verba para mais dez episódios, cada um contando uma reflexão sobre a necessidade de inclusão. “Nossa trilha sonora tem várias batidas porque os surdos podem sentir a vibração, e os sons que fazemos são traduzidos em onomatopeias para que possam ver”, destaca o diretor da animação, que chama a atenção para o fato de o desenho “eliminar” a janela do tradutor em Libras, como é de costume.



Após finalizados s 13 episódios da primeira temporada, os produtores irão disponibilizar tudo em DVD e na web (já há episódios no YouTube) e distribuir para escolas voltadas para crianças com deficiência auditiva. “Quando mostramos o piloto para escolas especiais de Itajaí os professores até se emocionaram”, lembra Paulo Henrique Rodrigues.



Serviço

Exibição dos episódios de “Min e as mãozinhas” e bate papo com o diretor Paulo Henrique Rodrigues Dia: 26/09, de 14h às 18h

MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal - Praça da Liberdade, Prédio Rosa, s/n - Funcionários - Entrada Gratuita