Fotografias das mineiras Flávia Linhares Martins e Monique Olive estão entre as 50 selecionadas para participar da exposição internacional Transforming Perspectives, que tem curadoria de Tiffanie Graham, editora do New York Times. O evento, que recebeu mais de 600 imagens de 44 fotógrafos de 11 países, é virtual e pode ser conferido gratuitamente até 30 de abril. Clique aqui para ver.

De acordo com o Documentary Family Photographers Worldwide (DFP), organização responsável pela realização e fomento da exposição, o objetivo do trabalho é apresentar imagens de fotógrafos que se dedicaram a retratar histórias e experiências familiares, de diversas origens, culturas, dinâmicas e estilos de vida.

Além das mineiras, outras quatro brasileiras terão as obras expostas na galeria on-line: Fernanda Luz, Kelly Schmidt, Manu Rigoni e Mila Kichalowski.

A contemplação do simples

Com o título "A contemplação do simples", a fotografia de Flávia Linhares Martins é resultado de uma viagem da profissional ao interior de Minas. Na imagem, está eternizado um simpático casal.

"A contemplação do simples", de Flávia Linhares

"O interior de Minas Gerais tem vários tesouros: belezas naturais, gastronomia, cultura, manifestações religiosas. Mas é no seu povo que o maior diamante está guardado. É preciso reduzir o ritmo da vida urbana e parar para escutar e registrar as histórias. Só assim se terá experenciado realmente esses lugares", contou Flávia.

"É muito gratificante poder representar o Brasil e Minas Gerais em uma exposição de uma instituição internacional de renome como o DFP, especialmente com o tema família", completou a mineira de Belo Horizonte, atualmente moradora de Poços de Caldas, no Sul do Estado.

Documentary Family Photographers Worldwide

De acordo com o DFP, a instituição é constituída por uma comunidade global e trabalha como fonte de recursos e plataforma educacional de fotografia, para capacitar e conectar famílias e fotógrafos de todas as esferas da vida.

"A organização visa transformar perspectivas e criar impacto na vida por meio da fotografia documental e da comunidade. O DFP se esforça continuamente para aumentar seu espaço a fim de ampliar, apoiar e celebrar a diversidade de fotógrafos da comunidade de Fotografia de Família Documental e o importante trabalho que todos eles estão fazendo", informou a instituição, em nota.

Serviço

Exposição Transforming Perspectives

De 5 a 30 de abril de 2021

Veja: www.dfp-gallery.com

Mais informações: https://www.facebook.com/events/3810407725711455/ | https://www.instagram.com/p/CMvW9a5sHcc/

