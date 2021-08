Filme mostra um país em meio à pandemia e cheio de desesperança

O filme "República", dirigido e interpretado pela mineira Grace Passô, foi o grande vencedor do 32º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, encerrado na noite de sábado (28).

O curta, que ganhou o prêmio da Mostra Competitiva Brasileira, aborda um pais em meio à quarentena de Covid-19, apresentando um sentmento de que "o sonho acabou".

O júri justificou a premiação pela capacidade do curta em “dialogar com aspectos muito importantes de uma cinematografia necessária, e articular o experimento narrativo de maneira muitíssimo sofisticada, colocando em evidência aspectos que nos parecem impactantes do ponto de vista formal e discursivo, com o olhar muito afiado em seu jogo de cena”.

Também de Minas Gerais, "4 Bilhões de Infinitos", de Marco Antonio Pereira, levou para casa a menção honrosa concedida pelo júri formado pelo cineasta Hilton Lacerda, pela produtora cultural Márcia Vez e pela jornalista Ana Ventura Miranda.

A obra mostra crianças fabulando diante de uma tela em branco e impressionou os jurados “pela delicadeza e precisão em sua escritura visual, pela construção da fantasia a partir de suas brechas, pela capacidade de investigar e mergulhar no universo sensível através do cinema, onde a vida parece sonho”.

Já o Prêmio Revelação, oferecido a diretores de filmes realizados em escolas e cursos audiovisuais, foi conquistado por Kimberly Palermo, de “Cenas da Infância”. Trata-se de uma animação produzida na UFF - Universidade Federal Fluminense que focaliza um jovem rato que vive a vida perfeita até que uma noite de insônia muda tudo.

Para quem quiser ver os filmes, eles continuarão disponíveis até a meia-noite deste domingo (29), pelo site do Kinoforum.