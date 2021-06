Nova aposta da Midas Music, gravadora de Rick Bonadio (produtor que descobriu os Mamonas Assasinas), o músico Gustavo França acaba de lançar nas plataformas digitais o single de "Minha Praia", música que marca a junção do pop com a MPB.

“Minha Praia” conta a história de duas pessoas que se conhecem há pouco, mas que sentem uma atração difícil de descrever e até de controlar. A música tem um clima romântico misturado à atmosfera praiana.

O clipe já está disponível no canal da gravadora no YouTube e traduz a levada descomplicada do clima de amor que o som nos proporciona. “A conexão de duas pessoas que se amam, quando construída de forma leve é capaz, sim, de nos levar pras nuvens, longe de tudo e de todos”, revela França.

O artista começou a compor suas próprias canções aos 11 anos. A partir dos 17 decidiu fazer aulas de canto. Pouco depois já estava fazendo shows em bares e festas, além de compor para outros artistas.

Em meio à pandemia, resolveu, na contramão de muitos outros artistas, lançar sua carreira. “Foi um desafio, com certeza! Ao mesmo tempo, também enxerguei como uma oportunidade de poder estudar e me preparar para o que vinha depois. Claro que, em um primeiro momento, foi difícil. Mas, busco pensar lá na frente. Por isso, estou me dedicando a criar minha identidade artística, escrever minhas letras e preparando meu show para levar ao publico quando isso for possível”, explica.

Com um viés de carreira mais elaborado, decidiu reunir alguns materiais e enviá-los ao produtor Rick Bonadio para avaliação. Dois dias depois do envio, recebeu a devolutiva da gravadora e, após algumas reuniões, ele já fazia parte do elenco do produtor.

“Certamente o Gustavo faz parte da nova safra de cantores de Minas Gerais que vão encantar o país, a exemplo de Milton Nascimento, Skank e Jota Quest que também vieram de lá”, conta Helio Leite, vice-presidente de Operações do Midas Music.

“Contar com o Rick e toda a equipe da Midas nessa nova fase, com certeza foi muito importante. Acredito que a gente teve uma troca muito boa tanto pela experiência e conhecimento deles quanto pela minha entrega e dedicação. Sempre tento me posicionar e me expressar ao máximo para que a minha identidade apareça cada vez mais. E eles sempre me escutam e deixam bem a vontade em relação a isso”, comemora o artista.