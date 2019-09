O digital influencer e maquiador mineiro Gustavo Fiuza roubou a cena no Palco Mundo na noite desta sexta-feira (27) no Rock in Rio. Com um macaquinho repleto de fotos da cantora norte-americana Bebe Rexha, o fã chamou a atenção da estrela e conseguiu subir ao palco durante a apresentação da artista.

Apesar de ter surpreendido muita gente, o encontro do mineiro com a cantora era um plano que o fã, de Governador Valadares, arquitetava há cerca de um mês.

"Me preparei para essa ocasião há um mês já, fazendo essa roupa com a minha costureira, Ela acende e tem todo um preparativo para chamar a atenção da Bebe Rexha", contou o fã em um vídeo que circula na internet. "A ideia é que ela me veja e que eu suba no palco", finaliza.

O influenciador digital Gustavo Fiuza se preparou há mais de um mês para chamar a atenção da cantora Bebe Rexha. A roupa do maquiador brilha no escuro e ele contou qual o motivo dessa iluminação toda. #Rockinrio2019 pic.twitter.com/QOzM7O9scH — raisadecarvalho (@raisapcarvalho) September 27, 2019

O planejamento deu tão certo, que Gustavo não só subiu ao palco e dançou ao lado da artista, como também foi levado por ela ao camarim no final do show.

O vídeo do momento em que o mineiro sobe ao palco foi compartilhado por Bebe Rexha em seu Twitter. Na publicação, a artista se declarou aos fãs brasileiros e agradeceu ao país.