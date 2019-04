“As vidas não podem ser guardadas nos fundos das gavetas, as vidas precisam ser vividas”. Assim termina uma das muitas cartas enviadas por Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade. Entusiasta do escritor modernista, Ronaldo Fraga decidiu tatuar o texto nos dois braços, copiando a caligrafia original. Foi a primeira tatuagem de uma série que o estilista mineiro pretende registrar no corpo, com outras cartas escritas pelo icônico autor paulistano.

“Digo sempre que Mário de Andrade é meu mentor intelectual. Sua obra tem algo de caro aos tempos que estamos vivendo. A relação que Mário mantinha com as pessoas é algo fundamental para os dias de hoje. Era um amigo leal, que criava correntes e tecia teias”, afirma Ronaldo Fraga.

“Eu ia tatuar outra carta, mas decidi abrir o livro e me deparei com essa. Nela, Mário brinca com Drummond, dizendo que tem demorado muito para responder, porque, além de seu trabalho no jornal e na prefeitura, andava muito ocupado com coisas que não dão dinheiro algum, como estar entre amigos e caminhar pelas ruas. E termina com essa frase linda, que acho um bom registro para se ter na pele”, diz.

Fraga conta que já queria tatuar literatura, mas não pensava em poemas. “Eu decidi tatuar cartas. Fico pensando se Mário imaginaria que um dia suas cartas fossem ser vistas como obras”, reflete. “O homem moderno se esquece da morte. Mas eu acredito na morte, por isso nunca deixei a vida na gaveta. Tudo é transitório, tudo é passageiro. A pele envelhece, registrando nossa história. A pele é como a escrita”.

Palavra no corpo

Para o poeta Ricardo Aleixo, a relação entre palavra e pele é indissociável. “Eu entendo que palavra é pele, e pele, por ser tecido, é texto. Me parece quase óbvia essa relação entre pele e palavra, que se dá também no plano sonoro”, afirma o autor mineiro. “A operação da tatuagem, em si, pode ser dolorosa, mas a rede de simbolismos presente nesse gesto é da esfera do prazer”, diz Aleixo, que tatuou no braço, em 2017, um poema escrito por ele mesmo. “Quero fazer outras nove tatuagens, para me ver como uma espécie de homem-livro”, revela.

Para a jornalista Luiza de Sá, a máxima de “uma imagem vale mais que mil palavras” nem sempre é verdadeira. "Muitas imagens não cabem na imensidão de certas palavras. "Acredito que a palavra em estado bruto ultrapassa a simbologia. É uma mensagem direta, mais direta impossível”, reflete. “Ter palavras tatuadas na pele, para mim, é ter sempre uma voz ressonante, mesmo que estejamos em silêncio. É dizer o que se quer dito”.

Vinícius Magalhães, escritor e jornalista “Levei anos para fazer uma tatuagem, essa foi a minha primeira. Como sou apaixonado por literatura, queria fazer algo que homenageasse a literatura brasileira. Fiquei entre Machado de Assis e Cecília Meireles, mas acabei decidindo por Machado. Um escritor completo, fantástico, que foi fundador da Academia Brasileira de Letras, que transitou pela poesia, crônica, romance, teatro. Gosto muito, já li quase toda a obra dele. A tatuagem é uma forma de homenagear não só Machado, mas todos os escritores e escritoras do Brasil”. Alê Abreu, produtora cultural “Eu descobri Manoel de Barros meio sem querer, quando achei o livro ‘Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo’ num ponto de ônibus. O título, por si só, já diz muito sobre sua poesia, que fala das importâncias não óbvias, não ditas, não vistas ou não percebidas. A tatuagem é uma espiral no ombro, com fragmentos de ‘O Apanhador de Desperdícios’, que escolhi porque ele usa metáforas pra tratar dessas pequenas importâncias, inclusive no modo de falar”.

Diogo Henrix, produtor musical “Minha tatuagem é um Cthullu, um dos monstros do panteão criado pelo escritor de ficção H.P. Lovecraft. Ele surge da história de que a Terra teria sido habitada, há bilhões de anos, por criaturas que aqui teriam chegado antes que nosso planeta fosse capaz de gerar ou sustentar vida. Então, essas criaturas, e não Deus, teriam criado a vida. Os mitos são uma metáfora da insignificância humana diante da magnitude do Universo e botá-los na pele é um a espécie de exorcismo desses tempos”.

Luiza de Sá, jornalista “A tatuagem é uma frase forte que encerra um poema de Bertold Bretch: ‘Nada deve parecer impossível de mudar’. Ela virou meu escudo, meu mantra, meu lembrete cotidiano de que tudo pode mudar e que nós, como sujeitos históricos, devemos ser ativos para que essas mudanças tomem corpo e transformem o mundo em que vivemos. Conheci o dramaturgo alemão quando estava no curso de Jornalismo, há uma década, e me identifiquei muito com seu posicionamento. Esse poema, em específico, me toca forte e ressoa com o imenso valor que aprendi a dar ao pensamento crítico”.

Ricardo Aleixo, poeta “Fiz esse poema num improviso, no vidro da galeria do BDMG Cultural, em 2017. Durante uma exposição minha e do Jorge dos Anjos, o texto apareceu. Ele tinha outra configuração gráfica e eu o redesenhei no dia da montagem, diretamente no vidro. Então, ele só existe hoje em foto. Por apreciar o talento de um ex-aluno que hoje é um grande tatuador, o André Oliveira, me entreguei prazerosamente a esse jogo, de ter um poema meu, com minha letra, com minha caligrafia, em meu corpo. E decidi que quero ter pelo menos mais nove tatuagens, em partes visíveis do corpo, para me ver como uma espécie de homem-livro”.

Rafael de Souza, DJ e fotógrafo

“Na década de 90, descobri uma banda que mudou minha vida, a Hot Water Music. Um dia, nos primórdios da internet, descobri que o nome vinha de um livro. Na época, com 18, 19 anos, comecei a procurar os livros desse escritor, que era Charles Bukowski. O ‘Hot Water Music’ mesmo só foi traduzido anos depois, como ‘Numa Fria’. Nisso, eu já tinha lido todos os livros dele lançados no Brasil. Esse desenho, que tatuei há cinco anos, está na lápide de Bukowski. Falar sobre Buk é complexo. Aprendi com ele muito do que fazer e do que não fazer. Essa frase, ‘don’t try’ (‘não tente’) tem vários significados para mim”.

Bossuet Alvim, jornalista

“Minha tattoo é a reprodução da gravura que está na capa da edição clássica de “As Aventuras de Tibicuera”, do Erico Veríssimo. Tibicuera é um índio tupinambá que um dia, ainda criança, pergunta ao pajé como é ser imortal. O pajé recomenda que ele seja sempre o melhor amigo de seu filho. Assim, ele viverá para sempre no filho de seu filho e dali em diante. Foi o primeiro livro que meu avô deu ao meu pai e também o primeiro que ele me deu, com sua dedicatória escrita abaixo da do meu avô. Mais tarde, tatuei outra passagem do livro, quando Tibicuera segura o crânio de um cacique inimigo que estava exposto na taba e se questiona sobre morte e futuro”.