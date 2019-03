Nessa sexta-feira, 8 de março, a luta feminista mais uma vez se amplificou pelo mundo inteiro. No Dia Internacional da Mulher, também foi aberta uma programação especial e gratuita no Museu da Imagem e do Som (MIS), no bairro Santa Tereza, que contará com filmes dirigidos por mulheres ou com temática voltada à pauta.

Da programação fazem parte filmes como o documentário “My Time is Now” (2015), que conta a história da cantora carioca Elza Soares, que será exibido neste sábado, às 19h. No domingo, outros dois documentários ganharão a telona: “As Mil Mulheres” (2018), de Rita Toledo, às 17h; e “Chega de Fiu Fiu”, de Amanda Kamanchek e Fernanda Frazão, às 19h.

Já na terça-feira serão exibidos dois filmes da norte-americana Madeline Anderson, considerada a primeira mulher negra a dirigir documentários no país. Os filmes, exibidos e comentados em parceria com o Cineclube Aranha, são “Relatório de Integração 1”, que trata dos movimentos pela igualdade dos negros no Alabama, Brooklyn e Washington, e “Eu Sou Alguém”, sobre a luta de trabalhadoras negras de hospitais em Charleston, na Carolina do Sul.

Francofonia

A partir do 15 de março, próxima sexta-feira, começa a Mostra Diretoras Francófonas, realizada em parceria com a Aliança Francesa e a Cinemateca Francesa. A mostra integra a 5ª edição da Festa da Francofonia, evento que reúne diversas artes e linguagens para celebrar a diversidade das culturas francófonas em todos os continentes.

Na programação, longas dirigidos por mulheres do cinema francófono, realizados especialmente nos últimos anos, com exceção de dois clássicos da diretora francesa Claire Denis, “Bom Trabalho” (1999) e “Dane-se a Morte” (1990).

Outros destaques ficam com “Assim Que Abro Meus Olhos (2015), da tunisiana Leyla Bouzid; “Le Vent Tourne” (2017), da suíça Bettina Oberli ; e as produções francesas “Me Tire Uma Dúvida” (2016), de Carine Tardieu, “Cineast(a)s” (2013), de Julie Gayet e “A Vida Doméstica” (2013), de Isabelle Czajka. O MIS Santa Tereza fica na Praça Duque de Caxias e os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes das sessões.