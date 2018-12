A modelo Christina Engelhardt revelou, em entrevista ao The Hollywood Reporter, que se relacionou com Woody Allen quando ainda era menor de idade. Na época, ela tinha 16 anos e ele, 41, mas relembra que o diretor nunca chegou a perguntar sua idade.



O relacionamento começou em Nova York, quando Christina encontrou o diretor em um restaurante. Ela disse ser fã de seus filmes e lhe deu seu número de telefone. Allen, então, fez contato com a adolescente e eles começaram a se encontrar no apartamento dele.



Quatro anos depois, a modelo se surpreendeu quando Allen disse que queria apresentá-la a sua nova namorada, Mia Farrow, atriz conhecida pelo filme O Bebê de Rosemary. Ela conta que, até então, se considerava namorada do diretor.



"Eu me senti doente. Não queria estar lá de jeito nenhum, mas também não tinha coragem para levantar e sair. Largar, significaria colocar um fim em tudo. Olhando para trás agora, era exatamente o que eu precisava, mas, na época, a ideia de não ter Woody na minha vida me aterrorizava. Então, eu sentei lá, pacientemente, tentando aceitar a situação e entender por que ele queria que nós nos conhecêssemos", disse. Woody e Mia permaneceram juntos até 1992.



Agora, mais de quatro décadas depois, Christina explica que reviveu o assunto para trazer uma nova perspectiva sobre os escândalos de abuso sexual envolvendo Woody Allen. "Não estou atacando Woody. Isso não é um 'derrube esse homem'. Estou falando sobre minha história de amor. Isso me tornou quem eu sou. Não tenho arrependimentos", completou.