As mudanças no jornalismo televisivo continuam movimentando a área. Agora foi a vez de Monalisa Perrone sair da Globo e assumir o comando de programa na CNN. Em seu lugar, no Hora 1, entra Roberto Kovalick.



Segundo comunicado da CNN, "Monsalisa estará presente em toda a programação multiplataforma da CNN Brasil e comandará um programa diário ao lado de um time de comentaristas de política e economia e convidados diversos, que debaterão os temas mais relevantes do Brasil e do mundo".



Já o comunicado da Globo, "Kovalick assumirá a bancada na próxima segunda-feira. Até lá, o H1 fica nas mãos firmes e competentes de Michelle Barros".