No ar como Nazira na novela Órfãos da Terra, a atriz Gabi Costa morreu neste domingo, (2), no Rio, em decorrência a uma parada cardiorrespiratória, segundo sua assessoria de imprensa. Ela foi encontrada desacordada em sua casa, chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. A atriz tinha 33 anos.



"Gabi Costa era doadora de órgãos e estará sempre viva em nossas lembranças e na memória daqueles que terão uma nova chance em seu gesto", diz trecho da nota divulgada pela assessoria da atriz.



Na novela das 6 da Globo, sua personagem era mulher do médico Faruq (Eduardo Mossri). Antes desse trabalho, Gabi já havia feito participações na série Nada Será Como Antes, nos humorísticos Aventuras do Didi, Zorra Total e Tapas & Beijos e nas novelas O Rebu, Sol Nascente e na série Malhação.