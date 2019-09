Valerie Harper, conhecida por seu papel de Rhoda Morgenstern no sitcom Rhoda, sucesso na televisão nos anos 1970, morreu na sexta-feira, 30, após lutar contra um câncer por vários anos, segundo anunciou seu marido à agência Associated Press. A atriz fez grande sucesso numa outra série televisiva, Mary Tyler Moore Show.



Ela tinha 80 anos e ganhou três prêmios Emmy como melhor atriz coadjuvante (no Mary Tyler Moore Show) e atriz principal (em Rhoda, em que brincava com seus quilinhos a mais).



Ela anunciou que tinha câncer no cérebro em 2013, revelando aos fãs que seu médico lhe dera apenas três meses de vida.



Valeria Harper sobreviveu seis anos e, embora não atuasse nos anos recentes, emprestou sua voz a personagens de animação, como na série Os Simpsons.