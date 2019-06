Morreu neste domingo (2) o baterista da banda RPM, Paulo Antônio Pagni, mais conhecido como P.A. O músico, de 61 anos, lutava contra fibrose pulmonar. A notícia foi confirmada pela assessoria da banda, por meio de uma publicação na página oficial do RPM no Facebook.



Na nota, a banda pede compreensão no momento de dor e boas vibrações. "Infelizmente temos a tristeza de anunciar o falecimento do nosso querido e eterno baterista, Paulo Antônio Figueiredo Pagni, o P.A. Nosso irmão partiu poucos momentos atrás, mas seu legado será eternamente lembrado."