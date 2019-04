O ator norte-americano Ken Kercheval, famoso por seu papel de Cliff Barnes na série de TV Dallas, faleceu aos 83 anos. A morte foi confirmada por uma funcionária de uma funerária em Indiana, onde Barnes será velado. A causa da morte não foi divulgada.



Kercheval interpretou em 14 temporadas de Dallas o principal adversário de J.R. Ewing, personagem vivido por Larry Hagman. A série trata sobre uma poderosa e muito influente família petroleira do Texas. Os dois atores foram os únicos a participarem de todos os episódios da série, exibida na TV americana entre 1978 e 1991, e que ganhou o mundo a partir dos anos 80. Os dois também apareceram nos 16 episódios do remake da série, entre 2012 e 2014.



Nascido em 15 de julho de 1935 em Wolcottville, Indiana, Kercheval participou de vários musicais da Broadway, como The Young Abe Lincoln, The Apple Tree e Cabaret, além de atuar em vários filmes e séries, incluindo ER: Plantão Médico.