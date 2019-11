Morreu na noite desta terça-feira (19) o artista Lelo Silva, um dos fundadores da Cia Catibrum e do Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Belo Horizonte. O corpo do ator, dramaturgo e bonequeiro está sendo velado durante a tarde desta quarta-feira (20) no cemitério Parque da Colina, onde será sepultado às 17h. A causa da morte ainda não foi divulgada publicamente.

Com a Catibrum, Lelo foi premiado diversas vezes no Brasil – como prêmio Myrian Muniz e Cona Minas. A companhia foi fundada em 1991 e se tornou um centro de pesquisas sobre teatro de bonecos ao disponibilizar seu acervo de livros, vídeos e títeres de várias partes do mundo. Atualmente, viajava o país com o espetáculo "O Som das Cores".

Já o Festival Internacional de Teatro de Bonecos (FITB) foi realizado na capital mineira entre os anos de 2000 e 2015, trazendo para o público mineiro espetáculos de diversas partes do mundo com linguagens bastante variadas. O evento buscava a democratização dessa arte, com espetáculos realizados em espaços tradicionais e diferenciados, como o metrô de Belo Horizonte.

Conheça o trabalho da Catibrum pelo trailer do espetáculo "Homem Voa?", que homenageou Santos Dumont.