O ator e diretor Jorge Fernando morreu na noite deste domingo, 27, no Rio de Janeiro. Ele tinha 64 anos e estava internado no Hospital CopaStar, em Copacabana, zona sul, desde a tarde, após ter um aneurisma. Segundo o hospital, a causa da morte foi uma parada cardíaca em decorrência de "uma dissecção de aorta completa".

O corpo de Jorge Fernando será velado na terça-feira, 29, no Cemitério do Caju, no Rio. O velório será aberto ao público das 8h às 10h. Em 2017, Jorginho, como era conhecido, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Em julho daquele ano, ele participou do programa Mais Você para falar sobre sua reabilitação e emocionou a apresentadora Ana Maria Braga.

Além das novelas, Jorge Fernando também fez história no humor

"Tive um grande aprendizado. Você fica com medo de morrer, de morrer para a vida. Aí aprende a saborear cada momento", disse o diretor à época. O último trabalho de Jorginho foi na direção artística da novela Verão 90, no primeiro semestre de 2019.

Nascido no Rio em 29 de março de 1955, Jorge Fernando de Medeiros Rabello iniciou a carreira como ator em 1978 na série Ciranda, Cirandinha, da TV Globo. Ele é filho da atriz Hilda de Medeiros Rebello, sempre lembrada em suas produções.

Como diretor, sua primeira novela na Globo foi Jogo da Vida, em 1981. Entre os principais trabalhos de Jorginho estão Rainha da Sucata, Vamp, A Próxima Vítima, Zazá, Era Uma Vez..., As Filhas da Mãe, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Sete Pecados e Guerra dos Sexos.

Entre 2000 e 2001, Jorginho dirigiu Sai de Baixo, programa de humor de grande sucesso na Globo. Ao todo, ele dirigiu 34 novelas, minisséries e seriados.

No cinema, dirigiu os filmes Xuxa Gêmeas e A Guerra dos Rocha e atuou em Alma Corsária e Se Eu Fosse Você.

Artistas e colegas de Jorge Fernando se pronunciaram nas redes sociais em memória ao amigo.

A diretora Glória Perez escreveu: ",ais um amigo querido indo embora tão cedo! você vai fazer tanta falta, Jorginho, com sua alegria, seu entusiasmo, seu talento... Sem palavras aqui!"

Walcyr Carrasco também se manifestou: "Meu querido Jorge Fernando morreu!!!! Fizemos lindas novelas juntos como Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea e Eta Mundo Bom! Todas grandes sucessos de público porque ele era genial. Vai alegrar o céu Jorginho com seu humor, sua alegria!!!! Adeus adeus! Você vai fazer falta!!!";

O ator Marcelo Adnet postou no Twitter: que pena a partida precoce do grande Jorge Fernando. Boom! Lembrarei dele pela simpatia e sua grande energia sempre! Muito carinho e força à Dona Hilda Rabello.



