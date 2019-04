Um passeio entre a realidade e a invenção. Assim pode ser resumida a exposição “Devaneios: Figuras Fantásticas”, em cartaz de hoje a 6 de junho na cAsA – Obras Sobre Papel e que exibe 32 gravuras de nomes consagrados da arte como Salvador Dalí, Marcelo Grassmann, Gilvan Samico, Octávio Araújo e Erik Desmazière.

Um dos curadores da mostra, Paulo Rocha explica que a exposição surgiu de um olhar lançado ao acervo da casa, composto por de mil obras, que vão de fotografias a gravuras em metal.

“Há um tempo já estamos mapeando o que temos e tentando destacar possíveis conceitos que possam levantar questões que achamos relevantes”. No caso de “Devaneios: Figuras Fantásticas”, o tema em destaque é o surreal.

Rocha conta que a intenção de exibir obras do acervo é expandir a atuação da casa. “Nossa ideia sempre foi ser um espaço para pensar, expor e fazer arte. Temos um compromisso de não fazer um simples colecionismo. Queremos mostrar para os outros a relevância desse acervo e democratizar esse espaço”, afirma.



Exposição

Com gravuras e desenhos que mergulham no universo fantástico e onírico, as obras formam um percurso pelo espaço da galeria. A ordem das imagens segue uma linha estética. “Ela é guiada por um certo consciente imagético, com obras que dialogam umas com as outras”, diz Rocha.

Neste percurso, ele destaca as cinco obras de Salvador Dali, um dos mestres do surrealismo, que fazem parte da exposição.

Além do pintor espanhol, o gravurista brasileiro Gilvan Samico é outro nome apontado pelo curador. “É considerado o maior xilogravurista do Brasil e traz a questão do trabalho ligado a uma raiz mais popular”, afirma.

Na mostra entram também nomes da nova geração, como o alagoano Manasses Muniz. “Ele ainda é um jovem artista, em formação na UFMG, mas é um gravurista de mão cheia”, elogia.



SERVIÇO

Devaneios: Imagens do Fantástico

De 11 de abril a 6 de julho

De segunda a sexta, das 10h às 19h. Aos sábados, das 10h às 14h.

Local: cAsA - Obras Sobre Papel

(Av. Brasil, 75 - Sta. Efigênia)

Informações: (31) 2534-0899

Entrada franca