A Cia Pierrot Lunar abre, a partir desta terça (18), o seu canal do Youtube para o “Café com Cinema – Curta Jovens Realizadores”, uma mostra de cinema realizada pela trupe teatral, com seleção de 24 trabalhos (entre três e 30 minutos) de artistas (amadores e profissionais), cineastas e estudantes iniciantes no audiovisual, de diversas idades, naturais do Rio de Janeiro, Minas, Goiás e Distrito Federal) e de Medelín (Colômbia).

A segunda edição traz ainda um bate-papo com os participantes, com discussões sobre a produção no segmento, em contexto de pandemia. Todos os trabalhos ficarão disponíveis a partir dsta terça terça, às 18h, até 23 de maio, às 23h, para que o público tenha tempo de assistir aos curtas e escolher o que mais gostou. A obra mais curtida no Youtube da Cia Pierrot Lunar será premiada com um Estabilizador H4 3-axis para Smartphone Gimbal IOs e Android - que estabiliza imagens captadas de celular.

O "Café com Cinema" é um cineclube que faz parte da programação anual do Espaço Aberto Pierrot Lunar, espaço multidisciplinar e sede da Cia Pierrot Lunar. Até a pandemia, as sessões aconteciam sempre gratuitamente, de portas abertas para rua, com a exibição de filmes clássicos e contemporâneos. “O público podia ficar à vontade e se servir de pipoca na manteiga e café”, relembra o coordenador Léo Quintão.

Segundo o idealizador, o projeto resgata a tradição do cinema de bairro e parte da cultura cinematográfica do bairro Floresta, abrigada pelos Cine Floresta e Odeon. “Esses encontros eram uma forma de revisitar a memória, rever grandes obras do cinema, estrangeiras ou brasileiras, e provocar a reflexão sobre o fazer do audiovisual”.