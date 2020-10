Com o propósito de fortalecer e difundir o patrimônio imaterial e as manifestações culturais em Belo Horizonte e Contagem, a ONG Favela é Isso Aí, juntamente com a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, realizam a Mostra da Diversidade Cultural: Imagens da Cultura Popular, aberto a moradores das duas cidades.

O edital já está aberto e pode ser acessado na página da ONG. As inscrições irão até sábado. Entidades, grupos, artistas, coletivos e ações culturais podem participar. Serão valorizadas iniciativas que proponham ações de transmissão intergeracional de saberes, ofícios, manifestações e práticas culturais.

Também serão bem-vindos, de acordo com o edital, projetos que proponham ações realizadas para e/ou por idosos, "visto serem estes os principais detentores dos saberes, ofícios e manifestações tradicionais".

Em caso de dúvida, os interessados poderão entrar em contato pelo e-mail culturaedesenvolvimentolocal@gmail.com⁣⁣⁣⁣⁣⁣.