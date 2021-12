A Mostra Udigrudi Mundial de Animação (Mumia) exibirá, de forma gratuita, mais de 141 filmes de 15 países até o próximo domingo (19). A programação apresenta novidades do cinema de animação do Brasil e do mundo, com curadoria do cineasta mineiro Sávio Leite.

Um dos destaques é a primeira exibição do filme "Pirotécnico Zacarias" dirigido por Marcos Malafaia, do grupo mineiro de bonecos Giramundo. Baseado no conto homônimo do escritor mineiro Murilo Rubião, o filme nos conduz a um universo surrealista.

A Mumia terá, ainda, as tradicionais mostras competitivas de filmes mineiros, brasileiros e internacionais, com exibções no Cine Humberto Mauro e no MIS Cine Santa Tereza. A programação completa está disponível no instagram do evento.

Realizado desde 2003 em Belo Horizonte, a Mumia se consolida entre os festivais de cinema e vídeo no Brasil, tornando-se o segundo maior evento dedicado ao cinema de animação do Brasil, atrás apenas do Anima Mundi.