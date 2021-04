Artistas selecionados de 10 estados brasileiros se apresentarão, a partir desta sexta-feira (16) até o próximo dia 25, em uma mostra gratuita e virtual de dança. Trata-se da Move Concreto! Mulheres e videodança, que exibirá 25 obras de videodança, além de ações formativas e conversas com os participantes. O objetivo é contribuir com a produção audiovisual feminina.

De acordo com o Grupo Contemporâneo de Dança Livre, realizador do evento, as obras de videodança são divididas nas categorias de Mostra Principal e Minuto. Também está prevista a exibição de quatro obras, produzidas pela curadoria e produção da mostra, com acesso em audiodescrição. A curadoria é das artistas mineiras Flaviane Lopes e Luisa Machala, com assistência de curadoria de Duna Dias, que idealizou a mostra.

"Ficamos extremamente felizes com o número e a qualidade do material que recebemos. Estamos alcançando o objetivo da mostra que é o de promover, descentralizar, disseminar e democratizar o acesso às obras de videodança produzidas e protagonizadas por mulheres, com o ideal de contribuir com a produção audiovisual feminina. Queremos intensificar ações que visam a igualdade de gênero e valorização da diversidade, através da participação de mulheres cisgênero, transexuais, travestis, de diversas orientações sexuais", destacou Duna.

Conforme o Grupo Contemporâneo de Dança Livre, os trabalhos a serem exibidos foram selecionadas por meio de edital aberto nacionalmente. "Foram recebidas cerca de 700 inscrições, de 20 estados brasileiros e do Distrito Federal, de artistas de 120 cidades diferentes", informou, em nota.

Programação

As exibições de vídeos, bate-papos e ações formativas contam com transmissão ao vivo pelo canal no Youtube do Grupo Contemporâneo de Dança Livre. As 6 ações formativas e os 7 bate-papos serão acessíveis em Libras. Três ações formativas precisam de inscrições prévias e têm vagas limitadas e serão realizadas através da plataforma Zoom. Todas as informações referentes à programação da mostra estão disponíveis em moveconcreto.com.

A mostra Move Concreto! Mulheres e videodança é realizada com o patrocínio da Lei Aldir Blanc, viabilizado por meio da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais.

