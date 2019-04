A mostra “Ai Weiwei – Raiz” se despediu do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) na última segunda-feira (15) com público superior a 210 mil espectadores. E a próxima exposição do espaço na Praça da Liberdade tem tudo para receber um grande público: “DreamWorks Animation: A Exposição - Uma Jornada do Esboço à Tela”.

Dedicada ao estúdio de animação hollywoodiano, a mostra chega a Belo Horizonte no dia 15 de maio. No Rio de Janeiro, onde esteve em cartaz por dois meses, a exposição recebeu um público de 11 mil pessoas por dia, em média. No total, foram 663.265 visitas.

Os visitantes de Minas poderão conferir arquivos inéditos e raros do DreamWorks Animation como desenhos, mapas, fotografias, storyboards, máscaras, pôsteres, pinturas e artes originais. São cerca de 400 itens na coleção.