A mostra INDIE20 vai dar uma segunda chance para que os espectadores possam assistir alguns dos destaques da última edição, realizada online em novembro do ano passado. O festival promove, até 4 de julho, a exibição de nove longas, de seis países, além de 12 curtas internacionais e nacionais. Os fimes podem ser vistos no site do festival.

A cada dia, um filme da programação ficará disponível online e o espectador terá 24 horas para assisti-lo. No último dia, em 4 de julho, a programação é dedicada aos curtas que ficarão disponíveis durante todo o dia.

Todas as sessões são gratuitas e começam a contar à meia-noite, basta acessar o site do festival, que ainda traz disponíveis dois filmes acessíveis com libras, audiodescrição e legenda descritiva.

Confira a programação:

29/06 (terça) - Perfil de uma mulher (A Girl Missing), de Koji Fukada, 111 min., 2019, Japão/França.

30/06 (quarta) - Zero, de Kazuhiro Soda, 128 min., Japão/EUA, 2020.

01/07 (quinta) - Agosto, de Armando Capó, 85 min., Cuba, 2019.

02/07 (sexta) - Love Poem, de Wang Xiaozhen, 114 min., 2019, Hong Kong/China.

03/07 (sábado) - Lost Lotus, de Liu Shu, 82 min., Hong Kong/Países Baixos, 2019.

04/07 (domingo) – Dia dos curtas: