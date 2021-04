Uma realização do Grupo Contemporâneo de Dança Livre, a mostra “Move Concreto! Mulheres e videodança” será realizada a partir desta sexta-feira (16) até o dia 25 deste mês. Na programação, 25 obras de videodança, divididas nas categorias “Mostra Principal” e “Categoria Minuto”, e seis ações formativas, de artistas de dez Estados do País.

Também haverá a exibição de quatro obras, produzidas pela curadoria e a produção da mostra, com acesso em audiodescrição, e sete conversas com as artistas participantes da Mostra Principal para discutir sobre os processos de criação. O evento tem acesso virtual e gratuito.

“Estamos alcançando o objetivo da mostra que é o de promover, descentralizar, disseminar e democratizar o acesso às obras de videodança produzidas e protagonizadas por mulheres, com o ideal de contribuir com a produção audiovisual feminina. Queremos intensificar ações que visam a igualdade de gênero e valorização da diversidade, através da participação de mulheres cisgênero, transexuais, travestis, de diversas orientações sexuais”, destaca Duna Dias, duradora e uma das idealizadoras do evento.

A programação e outras informações podem ser conferidas no site moveconcreto.com.