Um casal de anônimos protagonizarou uma história pra lá de engraçada na terça-feira (7). Um motorista de transporte por aplicativo realizava uma viagem no Rio de Janeiro quando fez uma pergunta ao passageiro e não teve resposta. Ao olhar para o banco de trás, viu apenas a mala. "O passageiro sumiu?".



Desesperado, o motorista enviou várias mensagens em áudio para a namorada contando o caso. Após o desfecho da história, ela, por sua vez, resolveu publicar um vídeo com as mensagens em uma rede social e o conteúdo viralizou.



“Maria Eduarda, o passageiro sumiu do meu carro… Meu Deus… o que aconteceu aqui, Senhor? Maria Eduarda, a mala do meu passageiro tá no meu carro e ele sumiu”, conta o motorista visivelmente assustado.

cara????? e meu namorado??? q decidiu rodar no uber, eis o resultado: pic.twitter.com/4PzjQ10B7z — MARIA EDUARDA (@dudabias) January 7, 2020



“Maria Eduarda eu liguei pro homem agora, ele falou ‘eu botei a mala no carro e você andou, fiquei na rua’. Tem noção? Eu não tô acreditando que fiz isso, juro que vi ele entrando no carro. Eu tô voltando pra Madureira, já tô na Tijuca e tô voltando”, completou.



O motorista, na realidade, esqueceu o passageiro do lado de fora do carro. Matheus iniciou a viagem apenas com a mala do homem dentro do veículo e achou, por quase 30 minutos, que estava levando o passageiro.

No Instagram, o motorista publicou detalhes do que tinha acontecido e revelou o motivo do susto. “Nas preferências dele do Uber estava que ele gostava de viajar em silêncio e eu fui respeitando. Perto da casa dele, eu perguntei algo e ele não respondeu. Olhei pra trás e só tinha a mala. Já comecei a pensar em um monte de história sobrenatural que taxista conta”.

Segundo o relato do motorista, ele voltou ao local onde deveria ter ocorrido o embarque e entregou a mala ao passageiro, pedindo que ele conferisse para averiguar que todo o conteúdo estava dentro. O passageiro disse que dentro da mala estavam materiais de trabalho.

O motorista ainda relatou que estava apreensivo com a avaliação do passageiro no aplicativo, pois a plataforma poderia bani-lo. A história, além de ser vista, curtida e compartilhada por milhares de internautas. Até terça, a publicação já teria sido compartilhada mais de 67,3 mil vezes e recebido mais de 231,5 mil curtidas.

