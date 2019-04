O desenho que fez parte da infância de diversas gerações desde 1960 voltará às telas em uma nova versão animada no Discovery Kids, a partir desta segunda-feira (15).



Mr. Magoo é um senhor atrapalhado que vive esquecendo os óculos por aí e sempre se mete em confusão por causa disso. Baixinho, careca e simpático, ele aparece sempre acompanhado do seu cãozinho.



Nesta nova versão do desenho, surge um personagem inédito: Fizz, um hamster megalomaníaco que quer conquistar o mundo, a começar pelo seu dono humano e totalmente submisso. Fizz está sempre criando grandes invenções para conquistar seu objetivo, mas Mr. Magoo, distraidamente, o separa do seu propósito.



No episódio de estreia, Mr. Magoo segue aquilo que ele acredita ser um OVNI. Na verdade, trata-se de um pernilongo. Em sua missão fantasiosa, o senhor distraído tenta 'defender o planeta dos alienígenas conquistadores'.