Um balanço da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) informa que 420 mil foliões foram às ruas do centro da capital fluminense na manhã deste sábado (9) para acompanhar a cantora Anitta e o Bloco das Poderosas. O desfile começou às 9h30 e terminou por volta das 12h.

Neste ano, o bloco teve como tema Vale a Pena Ver de Novo e as fantasias dos foliões faziam referência a programas que já fizeram sucesso na televisão brasileira. Anitta homenageou a personagem Bebel, da novela Paraíso Tropical, exibida pela Rede Globo em 2007. Interpretada pela atriz Camila Pitanga, ela ficou marcada pelo seu bordão: "Sou uma mulher de catiguria".

Outras celebridades que passaram pelo trio elétrico também entraram na brincadeira, entre elas a atriz Giovanna Lancellotti, a apresentadora Luísa Mell, o promoter David Brazil e as cantoras Luiza Sonza e Jojo Toddynho. Essa última vestiu-se de Bibi Perigosa, personagem interpretada por Juliana Paes na trama A Força do Querer, exibida há dois anos também pela Globo.

Em uma ação voltada para a promoção da inclusão, o bloco contou ainda com a participação de 20 pessoas com deficiência auditiva. Elas curtiram a folia com uma tecnologia inovadora: uma mochila os permitia sentir as batidas das músicas.

Ao longo do percurso, não houve grandes incidentes. Em um princípio de confusão, que terminou com um homem detido, Anitta interrompeu a música para pedir paz. De acordo com informações divulgadas pela prefeitura do Rio, mais de mil itens irregulares foram apreendidos no Bloco das Poderosas, entre eles garrafas de vidro, isopores, churrasqueiras, triciclos e carrinhos.

Balanço parcial

Um balanço parcial do Carnaval divulgado pela prefeitura informa que a cidade recebeu 1,62 milhão de visitantes, um crescimento de 8% em relação a 2018. A receita com a folia, estimada em R$ 3,78 bilhões, é 26% superior ao observado no ano passado.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) mostram que a ocupação hoteleira alcançou taxa de 90,6%, superando os 87% registados no Carnaval de 2018.

A folia prossegue neste fim se semana. Ainda neste sábado (9), outro bloco tradicional desfila no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro. O Mulheres de Chico tem concentração prevista para 17h. No domingo (10), de acordo com a prefeitura, outros 15 desfiles irão ocorrer.

