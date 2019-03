Três instituições culturais de BH e Região Metropolitana têm programação especial para o Dia Internacional da Mulher. Nesta quinta (7), às 19h30, o Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, recebe o espetáculo de contação de histórias “Encruzilhada das Mulheres”, com a atriz Chica Reis e o ator e multi-instrumentista Marcos Mateus.

A proposta é uma livre adaptação de contos de Nei Lopes, Conceição Evaristo, France Leal, Alice Walker, Mãe Beata de Yemanjá e itens da cultura e mitologia yoruba. Um recorte na vida de cinco mulheres negras que, diante de um momento decisivo, escolhem transformar os seus caminhos, quebrando padrões pré-estabelecidos do que é ser mulher e do que é ser mulher negra. Também nesta quinta, o museu promoverá o bate-papo “Mulheres na Ciência”, às 19h30, com a pesquisadora Luciana Maria Silva, da Fundação Ezequiel Dias (Funed).

No Museu Inhotim, em Brumadinho, a programação será na sexta-feira (8), com visita guiada às obras produzidas por mulheres que compõem o acervo do Instituto, como Adriana Varejão, Claudia Andujar, Lygia Pape e Rivane Neuenschwander.



Filmes

O Palácio das Artes irá exibir mostra de seis filmes de diretoras argentinas. Serão realizados debates sobre os filmes e a atuação das mulheres por trás das câmeras. Entre as participantes, está a diretora argentina Inês Maria Barrionuevo. A mostra será exibida entre os dias 13 e 15 de março.