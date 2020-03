Quem achava que, ao se fechar os museus à visitação do público devido à disseminação do coronavírus, os coordenadores não teriam o que fazer, está redondamente enganado. Ainda que remotamente, a rotina deles continua praticamente a mesma: reuniões constantes com a equipe para manter os espaços “vivos”, indo além de suas paredes a partir do mundo virtual, como sites e redes sociais.

“A função principal de nosso museu é a comunicação do patrimônio cultural. Nosso desafio é, mesmo fechado, manter a chama acesa, manter a vontade de continuarem acessando o nosso conteúdo”, registra Sérgio Rodrigo Reis, que está à frente do Museu de Congonhas. O espaço tem uma característica curiosa: o verdadeiro museu está do “lado de fora”, com o Santuário do Bom Jesus do Matosinhos.

“Nossa vocação é ser um potencializador das ações e do patrimônio onde estamos inseridos, promovendo um diálogo com o que está do lado de fora”, observa o diretor, ao ressaltar que esse trabalho aliado à internet já vinha sendo feito por meio do programa “Museu para Todos”, focado, segundo ele, na ampliação do público, com a produção de conteúdo específico para determinadas faixas etárias.

“Muitas vezes a pessoa passava pelo sítio, pelas estátuas dos 12 profetas, pelos passos da Paixão de Cristo e pela basílica, olhava e ia embora, sem entender o que há por trás deles, que é muito mais do que aparentam. São objetos de fé, de devoção e têm uma característica universal”, assinala. Por isso, alguns vídeos foram feitos para chamar a atenção daquilo que “os olhos não alcançam”.

Na visita imersiva disponível no site eravirtual.org – hoje uma ferramenta comum em várias homepages de museus, sendo o de Congonhas um dos primeiros a fazer no Brasil –, o espectador pode ter detalhes de certos ambientes que não podem ser acessados fisicamente. “O interior das capelas, por exemplo, é visto por uma abertura, prejudicando muito o entendimento sobre as estações da Paixão de Cristo”, explica.

Reis sublinha que muitas ações estão sendo feitas para diferentes gradações de conhecimento, desde filmes curtos para o YouTube até jogos de pergunta e resposta no Facebook. “Desde que abrimos o museu temos pensado em como podemos ser diferentes. Em como torná-lo interativo e interessante, usando o universo digital de maneira racional, criativa e sempre oferecendo conteúdo novo”.

Memorial Minas Gerais prepara vídeos com artistas