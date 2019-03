“Feliz do país que tem um artista como Gonzaguinha. Um cara de luz, muito generoso, que amava a arte e, infelizmente, nos deixou muito cedo”. A reflexão é do ator mineiro Rogério Silvestre, que há dez anos interpreta o cantor e compositor carioca no espetáculo “Gonzaguinha – Um Eterno Aprendiz”. A peça, que foi ganhando novos contornos e dinâmicas com o passar do tempo, volta esta sexta (29) a Belo Horizonte. Desta vez, o musical será apresentado no Cine Theatro Brasil Vallourec.

Único ator em cena, acompanhado por uma banda com três cantores e cinco instrumentistas, Silvestre conta que o espetáculo baseia-se na simplicidade, fazendo jus ao homenageado. “Não tem nenhuma grande receita nem o padrão grandioso dos musicais. Até porque Gonzaguinha era simples, o que não quer dizer que ele não emocionasse o público”, afirma. “As pessoas se identificam com Gonzaguinha e saem do teatro com vontade de viver, mesmo neste momento político do país”.

O espetáculo traz 16 músicas, entrelaçadas a diferentes momentos da trajetória do músico. “Passamos pela vida de Gonzaguinha, mas o foco são as músicas, que por si só são viscerais, fortes”, conta Silvestre.

“Quando o texto entra depois da música, o público entende o que está acontecendo e se emociona muito. Porque a história de Gonzaguinha é a do povo brasileiro. Um cara que nasceu na favela e que lutou para sobreviver, mesmo sentindo na pele a indiferença”, completa.

No repertório, entram canções como “Sangrando”, “Explode Coração”, “Grito de Alerta”, “Começaria Tudo Outra Vez” e “O que é, O que é?”. “A obra dele é fantástica. São músicas inteligentes, arrebatadoras, que falam de amor, política e questões sociais”, afirma Silvestre, que assumiu o personagem em 2009, quando a peça surgiu despretensiosamente em Itajubá, no Sul de Minas. “Para mim, interpretá-lo é uma honra. Sem dúvida, um dos papeis mais importantes da minha carreira”.



SERVIÇO:

Musical “Gonzaguinha - O Eterno Aprendiz” - Nesta sexta-feira (29), às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec. R$ 80 (plateia I, inteira) e R$ 60 (plateia II, inteira). Informações e compra de ingressos: www.cinetheatrobrasil.com.br