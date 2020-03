A Orquestra Sesiminas Musicoop (antiga Orquestra de Câmara Sesiminas) abre os trabalhos em 2020 com a série de concertos “Sempre às Quartas” com o concerto “Beethoven e o Império”, que será realizado no dia 18, às 20h30, no Teatro Sesiminas.



A apresentação terá participação do pianista francês Simon Ghraichy e 14 instrumentistas convidados. De nome novo e agora sob regência do maestro Felipe Magalhães, a orquestra aprofunda, este ano, a proposta de levar música erudita e popular a diferentes públicos, com repertório que transita por Beethoven, Villa Lobos, Tom Jobim, Dorival Caymmi até obras de contemporâneos como Rafael Martini e Anderson Noise.



“Apesar de completar mais de dois séculos e ter uma importância consolidada na história da música, posso dizer que Beethoven está mais vivo do que nunca. É o compositor erudito mais popular: muito vigoroso, toca mais facilmente o público e fala de forma direta na alma das pessoas. Quem nunca ouviu o tã-tã-tã-tan da quinta sinfonia? ”, brinca o diretor artístico da Orquestra e regente, Felipe Magalhães. No palco, serão executadas Abertura Coriolano, Op. 62 e Concerto para Piano e Orquestra nº 5, Op. 73



Serviço

Orquestra Sesiminas Musicoop – Dia 18, às 20h30, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60). Ingressos a R$ 30 (R$ 15, a meia).