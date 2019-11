musimagem começa nesta quinta tendo o universo das trilhas sonoras como protagonista

Primeiro evento no Brasil dedicado às trilhas sonoras, o Festival Musimagem chega à quinta edição dia 21, no CCBB, com a certeza de que falar de músicas produzidas para filmes, séries e novelas é um assunto que interessa a todos os públicos. “Muitas vezes você tem uma relação com a música mais forte que o próprio filme, remetendo a alguma parte de sua vida”, registra Marcos Souza, compositor e idealizador do festival.



Entre as atrações desta edição está Christopher Young, autor da trilha sonora de filmes populares como “Homem Aranha 3”, “Motoqueiro Fantasma” e “Senha”. Recentemente ele apareceu nos créditos do remake de terror “Cemitério Maldito”. Para Souza, o fato de Young trabalhar há três décadas em Holly-wood, com um currículo de obras conhecidas, ajuda a criar uma maior intera-ção com o público.





MARCOS SOUZA – Idealizador do Musimagem, ele se vale dos contatos com várias associações internacionais para trazer convidados com experiência em Hollywood

O compositor americano é um dos homenageados do Musimagem, ao lado brasileiro Edino Krieger, e fará um workshop. A Orquestra Ouro Preto também preparou um concerto especial para a abertura, com várias músicas de Young. Outro ponto alto acontecerá domingo, com uma palestra sobre John Williams, autor de temas que ficaram famosos, como os de “Tubarão”, “Superman”, “ET”, “Star Wars” e da saga Harry Potter.





E, por falar no bruxinho, o autor das músicas dos filmes mais recentes, Patrick Doyle, viria ao Brasil para a quinta edição do Musimagem, mas teve um contratempo e teve que cancelar a participação. Souza salienta que não é fácil trazer convidados internacionais. “Esses compositores de quilate não têm tempo, mas a gente se vale das associações de compositores espalhadas pelo mundo”, registra.



Com curadoria de Tim Rescala, o Musimagem é produzido pela Associação Brasileira de Compositores de Música para Audiovisual especialmente para o CCBB de Belo Horizonte. O evento, com programação totalmente gratuita, surgiu como uma possibilidade de encontro entre os profissionais do Brasil, mas hoje atrai a atenção de estudantes de cinema e cinéfilos.



SERVIÇO

Musimagem – De quinta a domingo, no CCBB (Praça da Liberdade, 450). Entrada franca. A programação completa pode ser acessada no site festival.musimagembrasil.com